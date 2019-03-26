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Ізраїль завдав ракетних ударів по сектору Газа, поранено семеро осіб

Ізраїль завдав серію ударів по цілях у секторі Газа після того, як в результаті ракетного обстрілу був зруйнований житловий будинок в селищі Мішмерет.

Ізраїль завдав ракетних ударів по сектору Газа, поранено семеро осіб

Ізраїль завдав серію ударів по цілях в секторі Газа після вчорашнього обстрілу.

Представники армії Ізраїлю розповіли, що серед цілей був офіс керівника ХАМАС і штаб військової розвідки ісламістського угрупування.

У Секторі Газа повідомили, що при ударі постраждали семеро людей.

У ХАМАС заявили, що досягли домовленості про припинення вогню в секторі Газа.

За словами високопоставленого представника палестинської сторони, угода була укладена між палестинськими угрупованнями та Ізраїлем за посередництва Єгипту.

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В Ізраїлі цю інформацію ніяк не прокоментували.

Відзначається, що після заяви про перемир’я на півдні Ізраїлю знову було чути сирени, які попереджають про ракетні атаки.

Сили оборони Ізраїлю заявили, що з Гази було випущено ще близько 30 ракет, але вони або були перехоплені системою протиракетної оборони Залізний купол, або впали далеко від житлових районів.

Нагадаємо, вчора ракета великої дальності потрапила в житловий будинок в селищі Мішмерет. В результаті поранення отримали мінімум сім осіб.

Фото: Скріншот/BBC

Джерело: ВВС

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