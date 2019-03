Ізраїль завдав серію ударів по цілях в секторі Газа після вчорашнього обстрілу.

Представники армії Ізраїлю розповіли, що серед цілей був офіс керівника ХАМАС і штаб військової розвідки ісламістського угрупування.

У Секторі Газа повідомили, що при ударі постраждали семеро людей.

У ХАМАС заявили, що досягли домовленості про припинення вогню в секторі Газа.

За словами високопоставленого представника палестинської сторони, угода була укладена між палестинськими угрупованнями та Ізраїлем за посередництва Єгипту.

В Ізраїлі цю інформацію ніяк не прокоментували.

Відзначається, що після заяви про перемир’я на півдні Ізраїлю знову було чути сирени, які попереджають про ракетні атаки.

WATCH: The skies of southern Israel tonight. Dozens of rockets are being fired by #Hamas at Israeli civilians. pic.twitter.com/bnbBFfff77

— Israel Defense Forces (@IDF) 25 марта 2019 г.