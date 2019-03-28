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Факти / Україна

У Києві перекриють ряд вулиць через півмарафон

6 і 7 квітня в Києві перекриють центральні вулиці через проведення 9-го Київського міжнародного півмарафону.

У Києві перекриють ряд вулиць через півмарафон

6 і 7 квітня перекриють центр Києва через проведення півмарафону.

Захід відбудеться 7 квітня з 08.00 до 14.40. У цей час рух по вулицях буде заборонено.

Маршрут півмарафону

– на 21 км: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – вулиця Ігорівська – вулиця Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Північний міст (реверсивний рух в смузі зустрічного транспорту) – вулиця Труханівська – Парковий міст – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Ігорівська – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа;

Читайте: У Києві перекриють рух: дата і графік

– на 10 км: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – естакада з Володимирського спуску на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Ігорівська – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа.

Також ці вулиці будуть перекриті 6 квітня через установку конструкцій необхідних для проведення півмарафону.

У цей день вулиці будуть перекриті з 5.00 до 22.00.

Вулиці, які перекриють 7 квітня

– вулиця Межигірська (від Контрактової площі до вулиці Спаської);

– Контрактова площа (від вулиці Костянтинівської);

– вулиця Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вулиці Волоської);

– вулиця Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вулиці Андріївської).

Про зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено окремо.

До речі,  на час реконструкції Шулявсього моста, який перекрили з 16 березня, оприлюднили схему руху для пішоходів.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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