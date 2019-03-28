6 и 7 апреля в Киеве перекроют центральные улицы из-за проведения 9-го Киевского международного полумарафона.

6 и 7 апреля в Киеве перекроют центральные улицы из-за проведения полумарафона.

Мероприятие будет проходить 7 апреля с 08.00 до 14.40. В это время движение по улицам будет запрещено.

Маршрут полумарафона

– на 21 км: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – улица Игоревская – улица Набережно-Крещатицкая – Набережное шоссе – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) – улица Трухановская – Парковый мост – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь;

Читайте: Киеве перекроют движение: дата и график

– на 10 км: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкую – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь.

Также эти улицы будут перекрыты 6 апреля из-за установки конструкций необходимых для проведения полумарафона.

В этот день улицы будут перекрыты с 5.00 до 22.00.

Улицы, которые перекроют 7 апреля

– улица Межигорская (от Контрактовой площади до улицы Спасской);

– Контрактовая площадь (от улицы Константиновской);

– улица Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской);

– улица Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской).

Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено отдельно.

К слову, на время реконструкции Шулявсього моста, который перекрыли с 16 марта, обнародовали схему движения для пешеходов.