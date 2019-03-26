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Порошенко розповів, коли Україна перестане імпортувати газ

Вже у 2020-2021 роках Україна перестане імпортувати газ.

Порошенко розповів, коли Україна перестане імпортувати газ

Сьогодні на Свободі слова на телеканалі ICTV президент України Петро Порошенко розповів, коли Україна стане енергонезалежною.

– Коли у жовтні 2015 року Владимир Путін перекрив Україні газ, я сказав, що ми більше не дамо використовувати газ, як зброю. Газ буде звичайним ринковим товаром, – каже Порошенко.

Він заявив, що Україна досягне енергетичної незалежності та додав статистику зменшення споживання газу українцями з року в рік: у 2017 році це було 14 млрд кб. м замість 52 млрд кб. м, у 2018 році – 10, 5 млрд кб. м.

– Якщо ми пройдемо точку неповернення, то у 2020-2021 роках Україна стане енергонезалежною та ми перестанемо імпортувати газ, – заявив президент.

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Нагадаємо, що Нафтогаз у квітні запропонує побутовим споживачам газ за ціною на 2% нижче, встановленої Кабміном.

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