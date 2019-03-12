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Коли закінчується опалювальний сезон у Києві

Опалювальний сезон у Києві закінчиться, коли середня добова температура перевищить 8 градусів тепла і протримається на цьому рівні протягом трьох днів.

Коли закінчується опалювальний сезон у Києві

У Києві опалювальний сезон закінчиться, коли середня добова температура перевищить 8 градусів тепла і залишиться такою протягом трьох днів.

Про це свідчить закон України Про місцеве самоврядування в Україні, заявила прес-секретар заступника голови КМДА Юлія Грамотна.

– Приймати рішення про відключення можна після того, як середня добова температура протягом трьох діб буде не менше, а навіть бажано більше 8 градусів тепла, – заявила вона.

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До речі, раніше повідомлялося, що ціна на газ для населення не підвищуватиметься до кінця поточного опалювального сезону.

Джерело: УНН

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