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Факти / Україна

У Чорне море увійшов тральщик ВМС Франції

У води Чорного моря зайшов корабель Військово-морських сил Франції M653 Capricorne.

У Чорне море увійшов тральщик ВМС Франції

У Чорне море увійшов тральщик-шукач мін ВМС Франції M653 Capricorne.

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На борту корабля 55 членів екіпажу, а також на озброєнні судно має 20 мм гармату і 4 кулемети.

Нагадаємо, Конвенція Монтре (1936) регламентує перебування військових кораблів нечорноморських держав не більше 21 дня. У 2019 року в Чорне моря два рази заходив американський есмінець Дональд Кук.

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