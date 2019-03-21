У води Чорного моря зайшов корабель Військово-морських сил Франції M653 Capricorne.

У Чорне море увійшов тральщик-шукач мін ВМС Франції M653 Capricorne.

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На борту корабля 55 членів екіпажу, а також на озброєнні судно має 20 мм гармату і 4 кулемети.

FS M 653 CAPRICORNE ex M918 DIANTHUS Tripartite class mimehunter in service in french navy. pic.twitter.com/A1iEqW7wby — MarSeaMare (@marseamare) 24 сентября 2013 г.

Нагадаємо, Конвенція Монтре (1936) регламентує перебування військових кораблів нечорноморських держав не більше 21 дня. У 2019 року в Чорне моря два рази заходив американський есмінець Дональд Кук.

Фото: MarSeaMare‏