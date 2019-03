У Чорне море увійшов тральщик-шукач мін ВМС Франції M653 Capricorne.

Читайте: До атаки РФ на Азові готові: ЗСУ провели масштабні навчання

На борту корабля 55 членів екіпажу, а також на озброєнні судно має 20 мм гармату і 4 кулемети.

FS M 653 CAPRICORNE ex M918 DIANTHUS Tripartite class mimehunter in service in french navy. pic.twitter.com/A1iEqW7wby

— MarSeaMare (@marseamare) 24 сентября 2013 г.