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Факти / Україна / Політика

Вибори президента України 2019 – офіційні результати екзит-полу

Хто проходить у другий тур президентських виборів в Україні 2019 за результатами опитування Національного екзит-полу.

Вибори президента України 2019 – офіційні результати екзит-полу

Екзит-пол оголосив результати опитування громадян на виборах 2019 в Україні.

Так, згідно з отриманою інформацію, лідером першого туру президентських виборів з результатом 30,4% став Володимир Зеленський.

Друге місце зайняв Петро Порошенко, за нього проголосувало 17,8% українців.

Третьою у президентських перегонах, за даними екзит-полу, стала Юлія Тимошенко. Вона отримала 14,2% голосів.

Читайте: Перший тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)

Крім того, 9,8% отримав Юрій Бойко, а 7,1% — Анатолій Гриценко.

Результати екзит-полу на виборах президента України 2019

Читайте: Вибори 2019. Як проходить національний екзит-пол

Отож, оскільки ніхто з кандидатів не набрав переважної більшості голосів українців, до другого туру виборів 2019 в Україні проходить Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Вони відбудуться 21 квітня 2019 року.

Нагадаємо, Факти ICTV писали актуальну інформацію про те, яка явка на виборах 2019 в Україні.

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