Хто проходить у другий тур президентських виборів в Україні 2019 за результатами опитування Національного екзит-полу.
Екзит-пол оголосив результати опитування громадян на виборах 2019 в Україні.
Так, згідно з отриманою інформацію, лідером першого туру президентських виборів з результатом 30,4% став Володимир Зеленський.
Друге місце зайняв Петро Порошенко, за нього проголосувало 17,8% українців.
Третьою у президентських перегонах, за даними екзит-полу, стала Юлія Тимошенко. Вона отримала 14,2% голосів.
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Крім того, 9,8% отримав Юрій Бойко, а 7,1% — Анатолій Гриценко.
Результати екзит-полу на виборах президента України 2019Читайте: Вибори 2019. Як проходить національний екзит-пол
Отож, оскільки ніхто з кандидатів не набрав переважної більшості голосів українців, до другого туру виборів 2019 в Україні проходить Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
Вони відбудуться 21 квітня 2019 року.
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