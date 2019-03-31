Хто проходить у другий тур президентських виборів в Україні 2019 за результатами опитування Національного екзит-полу.

Екзит-пол оголосив результати опитування громадян на виборах 2019 в Україні.

Так, згідно з отриманою інформацію, лідером першого туру президентських виборів з результатом 30,4% став Володимир Зеленський.

Друге місце зайняв Петро Порошенко, за нього проголосувало 17,8% українців.

Третьою у президентських перегонах, за даними екзит-полу, стала Юлія Тимошенко. Вона отримала 14,2% голосів.

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Крім того, 9,8% отримав Юрій Бойко, а 7,1% — Анатолій Гриценко.

Результати екзит-полу на виборах президента України 2019

Отож, оскільки ніхто з кандидатів не набрав переважної більшості голосів українців, до другого туру виборів 2019 в Україні проходить Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Вони відбудуться 21 квітня 2019 року.

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