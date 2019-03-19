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Борги від незаконних нарахувань облгазів не вплинуть на субсидії

У Мінсоцполітики розробили проект постанови, згідно з яким українці не втратять субсидії через борги від незаконних нарахувань облгазів.

Борги від незаконних нарахувань облгазів не вплинуть на субсидії

Про це розповів заступник директора департаменту енергоефективності НАК Нафтогаз України Олексій Хабатюк.

– Найбільше звернень, які надходять і до мене особисто, і до компанії, це те, що стосується цих коефіцієнтів, цих нарахувань, – зазначив Хабатюк.

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Нацкомісія постановила, що за результатами перевірки Волиньгаз, Вінницягаз, Київгаз, Київоблгаз робили незаконні нарахування, тепер вони зобов’язані усунути ці порушення.

– Мінсоцполітики розробило відповідний проект постанови, який буде регулювати цю заборгованість. Тобто, якщо у людини є заборгованість за газ, яка виникла внаслідок незаконних нарахувань, то вона не буде враховуватися у загальній заборгованості при перепризначенні субсидій, – розповів Олексій Хабатюк.

Нагадаємо, з 12 березня держава почала виплачувати субсидії через Ощадбанк.

Джерело: Громадське

Фото: Dreamstime

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