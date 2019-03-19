У Мінсоцполітики розробили проект постанови, згідно з яким українці не втратять субсидії через борги від незаконних нарахувань облгазів.

Про це розповів заступник директора департаменту енергоефективності НАК Нафтогаз України Олексій Хабатюк.

– Найбільше звернень, які надходять і до мене особисто, і до компанії, це те, що стосується цих коефіцієнтів, цих нарахувань, – зазначив Хабатюк.

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Нацкомісія постановила, що за результатами перевірки Волиньгаз, Вінницягаз, Київгаз, Київоблгаз робили незаконні нарахування, тепер вони зобов’язані усунути ці порушення.

– Мінсоцполітики розробило відповідний проект постанови, який буде регулювати цю заборгованість. Тобто, якщо у людини є заборгованість за газ, яка виникла внаслідок незаконних нарахувань, то вона не буде враховуватися у загальній заборгованості при перепризначенні субсидій, – розповів Олексій Хабатюк.

Нагадаємо, з 12 березня держава почала виплачувати субсидії через Ощадбанк.