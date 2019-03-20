У Хмельницькій області відбулися випробування турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2, які закупили для ЗСУ.

Випробування ударних безпілотників Bayraktar TB2 відбулося зранку 20 березня. Усю техніку передадуть на озброєння української армії.

– Вітаю Збройні сили України та наших партнерів з Туреччини. Сьогодні у нас з’явилася сучасна нова техніка, яка посилить озброєння українських військ. Це важливий внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави, – наголосив Петро Порошенко.

Пряма трансляція випробувань техніки велася на сторінці чинного президента.

Читайте: Зброя-2019: чим вразила Україна в ОАЕ

Випробування безпілотного літального апарата Bayraktar турецького виробництва проводилися у Хмельницькій облісті.

– Сьогодні в Україні є армія, яка здатна захистити нашу державу, – зазначив президент.

Усю техніку передадуть на озброєння армії.

Довідка

У 2016 році оприлюднили інформацію про успішне застосування техніки у бойових діях. Безпілотник оснащений дивигуном внутрішнього згоряння Rotax 912.

Характеристики:

Довжина: 6,5 м;

Розмах крила: 12 м;

Максимальна злітна маса: 650 кг;

Вантажопідйомність: 55 кг;

Максимальна швидкість: 222 км/год;

Крейсерська швидкість: 130 км/год;

Радіус дії: 150 км;

Стеля: 8200 м;

Автономність: 24 год.

За тривалістю польоту Bayraktar TB2 посідає перше місце у світі серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних . Під час тесових польотів безпілотник перебував у небі 24 год 24 хв.

Нагадаємо, 6 березня Туреччина передала Україні у дарні безпілотники Bayraktar TB2.