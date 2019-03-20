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В Україні провели випробування ударних безпілотників Bayraktar TB2

У Хмельницькій області відбулися випробування турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2, які закупили для ЗСУ.

В Україні провели випробування ударних безпілотників Bayraktar TB2

Випробування  ударних безпілотників Bayraktar TB2  відбулося зранку 20 березня. Усю техніку передадуть на озброєння української армії.

– Вітаю Збройні сили України та наших партнерів з Туреччини. Сьогодні у нас з’явилася сучасна нова техніка, яка посилить озброєння українських військ. Це важливий внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави, – наголосив Петро Порошенко.

Пряма трансляція випробувань техніки велася на сторінці чинного президента.

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Випробування  безпілотного літального апарата Bayraktar турецького виробництва проводилися у Хмельницькій облісті.

– Сьогодні в Україні є армія, яка здатна захистити нашу державу, – зазначив президент.

Усю техніку передадуть на озброєння армії.

Довідка

У 2016 році оприлюднили інформацію про успішне застосування техніки у бойових діях. Безпілотник оснащений дивигуном  внутрішнього згоряння Rotax 912.

Характеристики:

  • Довжина: 6,5 м;
  • Розмах крила: 12 м;
  • Максимальна злітна маса: 650 кг;
  • Вантажопідйомність: 55 кг;
  • Максимальна швидкість: 222 км/год;
  • Крейсерська швидкість: 130 км/год;
  • Радіус дії: 150 км;
  • Стеля: 8200 м;
  • Автономність: 24 год.

За тривалістю польоту Bayraktar TB2 посідає перше місце у світі серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних . Під час тесових польотів безпілотник перебував у небі 24 год 24 хв.

Нагадаємо, 6 березня Туреччина передала Україні у дарні безпілотники Bayraktar TB2.

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