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Бездоріжжя і обстріл із гвинтівок. Позашляховик Козак-2 пройшов випробування

На військовому полігоні поблизу Житомира провели випробування броньованого автомобіля Козак-2.

Козак-2

На загальновійськовому полігоні під Житомиром українські десантники провели випробування броньованого автомобіля Козак-2, повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Під час випробувань бронеавтомобіль проїхав по бездоріжжю, подолав водну перешкоду та піддавався вогню зі стрілецької зброї.

Автоматична зброя, снайперська гвинтівка та кулемет Калашникова не змогли пробити броню Козака-2.

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський вважає, що під час випробувань військові змогли переконатися у надійності броньованого автомобіля.

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Козак-2 має надійти на озброєння ДШВ ЗСУ найближчим часом.

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Бездоріжжя і обстріл із гвинтівок. Позашляховик Козак-2 пройшов випробування / 6 фотографий

До слова, в Україні провели успішні випробування бронеавтомобіля Барс-8.

Фото: Генштаб ЗСУ

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