На військовому полігоні поблизу Житомира провели випробування броньованого автомобіля Козак-2.
На загальновійськовому полігоні під Житомиром українські десантники провели випробування броньованого автомобіля Козак-2, повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Під час випробувань бронеавтомобіль проїхав по бездоріжжю, подолав водну перешкоду та піддавався вогню зі стрілецької зброї.
Автоматична зброя, снайперська гвинтівка та кулемет Калашникова не змогли пробити броню Козака-2.
Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський вважає, що під час випробувань військові змогли переконатися у надійності броньованого автомобіля.
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Козак-2 має надійти на озброєння ДШВ ЗСУ найближчим часом.
До слова, в Україні провели успішні випробування бронеавтомобіля Барс-8.
Фото: Генштаб ЗСУ