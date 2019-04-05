Кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський погодилися провести дебати перед другим туром виборів. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію на даний момент.

Дебати пройдуть вдруге за час незалежності України. У законі про вибори встановлено дату – остання п’ятниця перед днем виборів, з 19.00 до 22.00, тобто 19 квітня.

Вже після оголошення результатів екзит-полу кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко заявили, що готові брати участь у дебатах перед другим туром виборів.

Першим про необхідність проведення дебатів заявив Петро Порошенко, а потім цю думку підтримав й Володимир Зеленський.

Ще до офіційного оголошення результатів першого туру (вже після того, як був завершений підрахунок всіх голосів) Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому викликав Петра Порошенка на дебати на стадіон НСК Олімпійський.

Однією з обов’язкових умов він назвав здачу аналізів на наркотики й алкоголь.

4 квітня з’явилося відео з відповіддю Петра Порошенка, в якому він пояснив, що правила дебатів прописані в законі про вибори президента, але згоден зустрітися із Зеленським на НСК Олімпійський.

У ЦВК заявили, що подібна подія розцінюватиметься як політична агітація і має проводитися за гроші кандидатів. Згідно із законом, дебати мають проводитися у студії Суспільного.

Дебати можна перенести на іншу локацію, але для цього знадобиться відповідна постанова ЦВК.

Проте глава Суспільного Зураб Аласанія заявив, що НСТУ вже почало переговори щодо проведення дебатів на НСК Олімпійський.

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Після відповіді Порошенко Зеленський вирішив запропонувати кандидатуру Юлії Тимошенко в ролі модератора дебатів і дав їй 24 години, аби подумати.

Порошенко також записав відповідь, в якій закликав Зеленського “бути мужиком” і прийти на дебати на стадіон.

5 квітня обидва кандидати пішли здавати аналізи, проте в різних місцях.

Зеленський здавав кров в Eurolab, а Порошенко приїхав на НСК Олімпійський, де у нього взяли аналізи медики з клінік Борис, Медіком, київської міської наркологічної лікарні та державної невідкладної допомоги.

Після забору аналізів Порошенко сказав, що сподівається на кілька турів дебатів.

До слова, перші результати аналізів кандидата в президенти Петра Порошенка не показали наявності психоактивних речовин.