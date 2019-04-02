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Факти / Україна / Політика

Порошенко може перемогти у другому турі виборів – соціолог назвала умову

На рейтинг Порошенка вплинули корупційні скандали. Єдиний вихід – переконати електорат, що Зеленський невідповідна кандидатура на пост глави держави.

Порошенко

Директор фонду Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна вважає, що корупційні скандали вплинули на рейтинг чинного президента.

– Незважаючи на очевидні досягнення у зовнішній політиці країни, корупція  таки знизила рейтинг кандидата, – зазначила вона.

Соціолог переконана, що у другому турі виборів Порошенко переможе, якщо більшість українців вирішить, що Володимир Зеленський є невідповідною кандидатурою на пост президента.

– У другому турі виборів більшість громадян голосуватимуть не за якогось кандидата, а проти іншого.

Тому більшість громадян має не стільки відчувати симпатію до чинного президента, скільки вирішити, що Зеленський є невідповідною кандидатурою, – зазначила Бекешкіна.

Експерт сказала, що серед електорату частина виборців голосувала не стільки за Порошенка, скільки проти двох інших кандидатів.

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До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.

Другий тур виборів призначено на 21 квітня.

Джерело: Главред

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