На рейтинг Порошенка вплинули корупційні скандали. Єдиний вихід – переконати електорат, що Зеленський невідповідна кандидатура на пост глави держави.
Директор фонду Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна вважає, що корупційні скандали вплинули на рейтинг чинного президента.
– Незважаючи на очевидні досягнення у зовнішній політиці країни, корупція таки знизила рейтинг кандидата, – зазначила вона.
Соціолог переконана, що у другому турі виборів Порошенко переможе, якщо більшість українців вирішить, що Володимир Зеленський є невідповідною кандидатурою на пост президента.
– У другому турі виборів більшість громадян голосуватимуть не за якогось кандидата, а проти іншого.
Тому більшість громадян має не стільки відчувати симпатію до чинного президента, скільки вирішити, що Зеленський є невідповідною кандидатурою, – зазначила Бекешкіна.
Експерт сказала, що серед електорату частина виборців голосувала не стільки за Порошенка, скільки проти двох інших кандидатів.
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До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.
Другий тур виборів призначено на 21 квітня.