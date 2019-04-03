В Україні триває підрахунок голосів на виборах президента. Факти ICTV оперативно публікують результати ЦВК.
31 березня відбувся день голосування на виборах президента України. На даний момент у ЦВК проводить підрахунок голосів.
Як уже стало відомо, за результатами першого туру виборів у новому раунді голосування в ролі кандидатів візьмуть участь Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
3 квітня. 9.10
Перерва у ЦВК закінчить о 10.00 ранку. До цього часу опрацьовано 99,88% протоколів.
- Володимир Зеленський – 30.23%
- Петро Порошенко – 15.95%
- Юлія Тимошенко – 13.39%.
22.55
Станом на 22.00 Центрвиборчком прийняв протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 19 територіальних виборчих округів (№ № 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 175, 180, 181, 187, 198, 211, 213, 215, 216, 219, 220).
21.15
На цю годину опрацьовано 99,79% протоколів.
- Володимир Зеленський – 30.22%
- Петро Порошенко – 15.95%
- Юлія Тимошенко – 13.39%.
17.12
Станом на 17.12 опрацьовано 99.58% протоколів.
- Володимир Зеленський – 30.22%
- Петро Порошенко – 15.9%
- Юлія Тимошенко – 13.39%
14.55
ЦВК опрацювала 99,29% протоколів.
- Володимир Зеленський – 30.22%
- Петро Порошенко – 15.93%
- Юлія Тимошенко – 13.40%
12.10
ЦВК опрацювала 98,55% протоколів.
- Володимир Зеленський – 30.24%
- Петро Порошенко – 15.92%
- Юлія Тимошенко – 13.39%
2 квітня. 6.50
Станом на 6.50 2 квітня ЦВК опрацювала 97,73% протоколів.
- Володимир Зеленський – 30.26%
- Петро Порошенко – 15.92%
- Юлія Тимошенко – 13.38%
00.37
Станом на 00.37 ЦВК опрацювала 96,95% протоколів.
- Володимир Зеленський – 30.22%
- Петро Порошенко – 15.93%
- Юлія Тимошенко – 13.40%
21.55.
ЦВК опрацювала 95.14% протоколів.
- Володимир Зеленський – 30.23%
- Петро Порошенко – 15.94%
- Юлія Тимошенко – 13.40%
20.43.
У ЦВК порахували 93.81% протоколів, згідно з якими лідером залишається Володимир Зеленський (30.26%). На другій позиції Петро Порошенко (15.93%), а на третій – Юлія Тимошенко (13.39%).
18.30.
ЦВК оприлюднила результати 90.08% опрацьованих протоколів, згідно з якими Володимир Зеленський отримує 30.26% голосів, Петро Порошенко – 15.99%, а Юлія Тимошенко – 13.35%.
17.20.
Опрацьовано 87.21% протоколів. Трійка лідерів не змінилася:
- Володимир Зеленський – 30.30%
- Петро Порошенко – 16.02%
- Юлія Тимошенко – 13.32%
16.35
ЦВК опрацювала 85.70% протоколів. Лідером залишається Володимир Зеленський (30.33%), на другому місці Петро Порошенко (16.01%), а на третьому – Юлія Тимошенко (13.29%).
14.55
Лідерство після обробки 80,33% голосів все ще тримає Володимир Зеленський.
Його результат на даний момент 30,41%.
На другому місці йде Петро Порошенко, який набрав 16,03% голосів. Юлія Тимошенко залишається на третьому місці з показником в 13,24%.
13.30
ЦВК опрацювала 74,84% бюлетенів. Володимир Зеленський продовжує лідирувати під час підрахунку голосів. За нього проголосували 30,40% виборців.
За Петра Порошенка – 16,10%, за Юлію Тимошенко – 13,22%, за Юрія Бойка – 11,52%, за Анатолія Гриценка – 7,06.
12.20
Після обробки 71,27% голосів лідирує Володимир Зеленський. За нього проголосували 30,46% виборців.
Друге і третє місця з розривом в близько 3% займають Петро Порошенко (16,18%) і Юлія Тимошенко (13,15%).
У Юрія Бойка – четверте місце і 11,54%. За Анатолія Гриценка проголосували 7,05%.
11.20
ЦВК вже встигла обробити 66,74% протоколів дільничних виборчих комісій.
Лідирує Володимир Зеленський з результатом 30.42%.
Петро Порошенко набирає 16.26%.
Третє місце посідає Юлія Тимошенко з результатом 13.11%.
10.20
Володимир Зеленський після підрахунку 61,15% голосів трохи зміцнив лідерство. Його результат 30,38% голосів виборців.
За Зеленським слідують Петро Порошенко (16,38%), Юлія Тимошенко (13,08%), Юрій Бойко (11,58%) і Анатолій Гриценко (7,06%). Решта кандидатів набрали менше 7% кожен.
9.30
В Україні опрацьовано 56.18% протоколів. Лідером залишається Володимир Зеленський з 30,27% голосів.
Другим йде Петро Порошенко, який набрав 16,52% голосів. Юлія Тимошенко замикає трійку з показником в 13,08%.
8.35
Центральна виборча комісія України станом на 8.35 опрацювала 50,36% протоколів дільничних виборчих комісій.
За Володимира Зеленського проголосували 30,20% виборців, за Петра Порошенка – 16,64%, за Юлію Тимошенко – 13,08%, за Юрія Бойка – 11,53%, за Анатолія Гриценка – 7,11%.
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7.20
Станом на цю годину в Україні опрацьовано 41,59 протоколів. Лідерує у президентських перегонах Володимир Зеленський із 30,20% голосів.
Другим йде Петро Порошенко, який набрав 16,67% голосів. Юлія Тимошенко замикає трійку з показником у 13,13%.
6.25
В Україні опрацьовано 34.65% протоколів. Лідером залишається Володимир Зеленський із 30,18% голосів.
Другим йде Петро Порошенко, який набрав 16,72% голосів. Юлія Тимошенко залишається на третьому місці із показником у 13,17%.
00.10 ЦВК опрацювала 1.29% протоколів – це 81 759 голоси.
Лідирує Володимир Зеленський з результатом 27.33% (22 348 голоси)
Петро Порошенко набирає 17.53% (14 339 голосів).
Третє місце займає Юлія Тимошенко з результатом 16.09% (13 162 голосів).
Нагадаємо, лідером першого туру президентських виборів за результатами екзит-полу 30,6% став Володимир Зеленський. На другому місці Петро Порошенко – 17,8% голосів, а третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2%.