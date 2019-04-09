В Україні з’явилися крилаті ракети, одна із них успішно пройшла випробування.

В Україні з’явились високоточні крилаті ракети з дальністю польоту в понад тисячу кілометрів, що здатні нести бойове навантаження в 150 кілограм.

Про це повідомив Петро Порошенко в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Він зазначив, що завдяки крилатим ракетам у ЗСУ з’явилася можливість знищувати будь-який корабель в радіусі 300 км, який наважиться наблизитись і атакувати. Цю ракету не витримає навіть корабель малого і середнього класу.

Читайте: Порошенко назвав 5 головних ризиків для України

Петро Порошенко також нагадав, що нещодавно Україна провела завершальні випробування ракетного комплексу Вільха М.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ЗСУ випробували новий контрбатарейний радар 1Л220УК.