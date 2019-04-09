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Факти / Україна

Знищують ціль в радіусі 300 км: в Україні з’явилися крилаті ракети

В Україні з’явилися крилаті ракети, одна із них успішно пройшла випробування.

Ракета Нептун

В Україні з’явились високоточні крилаті ракети з дальністю польоту в понад тисячу кілометрів, що здатні нести бойове навантаження в 150 кілограм.

Про це повідомив Петро Порошенко в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Він зазначив, що завдяки крилатим ракетам у ЗСУ з’явилася можливість знищувати будь-який корабель в радіусі 300 км, який наважиться наблизитись і атакувати. Цю ракету не витримає навіть корабель малого і середнього класу.

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Петро Порошенко також нагадав, що нещодавно Україна провела завершальні випробування ракетного комплексу Вільха М.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ЗСУ випробували новий контрбатарейний радар 1Л220УК.

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