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Укрзалізниця запустить ще один потяг в Європу

У червні Укрзалізниця планує запустити поїзд з Мукачево в Кошице (Словаччина).

Укрзалізниця

Проте тестовий рейс за цим маршрутом заплановано вже на 2 квітня, повідомив глава правління Укрзалізниці Євген Кравцов у Facebook.

За його словами, українці зможуть дістатися цим потягом словацького Кошице за чотири години.

– Минулоріч ми вдало запустили рейс до Будапешта, теж євроколією. Наміри свої не змінюємо – саме українське Мукачево має стати потужним пасажирським хабом для мандрівок Європою, – наголосив Кравцов.

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Він також уточнив, що графік поїзда Мукачево-Кошице буде складений таким чином, щоб пасажири могли запланувати маршрути з пересадками: зі станції Кошице – до Праги та Братислави; зі станції Мукачево – до Запоріжжя, Львова, Харкова, Києва, Ужгорода, Одеси та інших міст.

Раніше Укрзалізниця анонсувала також запуск нового поїзда до Берліну (Німеччина).

Фото: Євген Кравцов

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