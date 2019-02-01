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Ще два міста: Укрзалізниця відкриє нові напрямки в Європу

Укрзалізниця у 2019 році запустить нові поїзди в європейські міста.

Укрзалізниця

Про нові пасажирські поїзди в Європу повідомив Євген Кравцов на прес-конференції в Міністерстві інфраструктури.

З’являться два нових напрямки – Берлін (Німеччина) і Кошице (Словаччина).

Що не може не тішити, адже з Кошице можна дешево дістатися до багатьох європейських міст.

Читайте: Вікенд у Кошице: як відпочити в Європі за €100

Крім того, Кравцов анонсував оновлення вагонного парку – закуплять 46 нових вагонів, а у 60 проведуть капітальний ремонт.

Нагадаємо, за рішенням Кабміну, Євген Кравцов призначений главою Укрзалізниці.

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