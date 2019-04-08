PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Інфографіка

Як голосувати у другому турі виборів не за місцем прописки

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України. Факти ICTV з’ясували, як проголосувати не за місцем прописки.

Як голосувати у другому турі виборів не за місцем прописки

Проголосувати не за місцем прописки у другому турі виборів в Україні 2019 можна буде після зміни місця голосування. Це потрібно зробити навіть тим, хто змінював місце голосування для участі у виборах 31 березня.

Сама процедура не змінилася, однак зменшився час на оформлення відповідних документів.

Тепер, щоб проголосувати не за місцем прописки, виборцям потрібно буде ще раз звернутися до відповідних центрів реєстрації та підтвердити місце голосування не пізніше, ніж за п’ять днів до початку другого туру.

Вже в період з 8 по 15 квітня виборці можуть змінити місце голосування.

Нагадаємо, щоб це зробити, потрібно прийти до Державного реєстру виборців з такими документами:

  • Паспорт;
  • Довідка з місця навчання або роботи;
  • Довідка про право власності або оренду житла;
  • Документи про робоче відрядження (якщо є).

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського на Олімпійському можуть коштувати $1 млн

Нагадаємо, перед другим туром виборів глави держави повинні відбутися дебати Порошенка та Зеленського.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Другий тур виборів 2019: у ЦВК назвали дату початку агітації
Потрібно говорити з Росією! Зеленський готовий до діалогу з Путіним
Вибори 2019: Порошенко у разі перемоги обіцяє змінити склад команди
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Дебати на НСК Олімпійський: Порошенко чекає на Зеленського 14 квітня
Другий тур виборів 2019: як виглядатиме бюлетень
Де повинні пройти дебати – відповідь ЦВК
Коли другий тур виборів 2019: все що потрібно знати і прогноз переможця
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка