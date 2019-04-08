21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України. Факти ICTV з’ясували, як проголосувати не за місцем прописки.

Проголосувати не за місцем прописки у другому турі виборів в Україні 2019 можна буде після зміни місця голосування. Це потрібно зробити навіть тим, хто змінював місце голосування для участі у виборах 31 березня.

Сама процедура не змінилася, однак зменшився час на оформлення відповідних документів.

Тепер, щоб проголосувати не за місцем прописки, виборцям потрібно буде ще раз звернутися до відповідних центрів реєстрації та підтвердити місце голосування не пізніше, ніж за п’ять днів до початку другого туру.

Вже в період з 8 по 15 квітня виборці можуть змінити місце голосування.

Нагадаємо, щоб це зробити, потрібно прийти до Державного реєстру виборців з такими документами:

Паспорт;

Довідка з місця навчання або роботи;

Довідка про право власності або оренду житла;

Документи про робоче відрядження (якщо є).

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Нагадаємо, перед другим туром виборів глави держави повинні відбутися дебати Порошенка та Зеленського.