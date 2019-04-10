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Факты / Украина

Может сбивать самолеты и беспилотники: ВСУ показали работу ЗРК Стрела

Украинские военные показали в действии зенитно-ракетный комплекс Стрела.

Может сбивать самолеты и беспилотники: ВСУ показали работу ЗРК Стрела

ВСУ показали, как работает зенитно-ракетный комплекс Стрела и отметили, что система противовоздушной обороны ООС содержит несколько уровней.

Отмечается, что с помощью Стрелы военные могут сбивать самолеты, вертолеты и беспилотники врагов.

ЧитайтеАрмию усилят модернизированные ЗРК Куб и Тор

В штабе рассказали, что тренировки, пребывание в засадах и выполнение задач в составе дежурных сил проходят ежедневно.

К слову, найденные в Одессе российские ракеты к ЗРК Печора отдадут ВСУ.

Источник: ООС

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