Кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський погодилися провести дебати перед другим туром виборів. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію на даний момент.

Дебати пройдуть вдруге за час незалежності України. У законі про вибори встановлено дату – остання п’ятниця перед днем виборів, тобто 19 квітня.

Чинний президент Петро Порошенко заявив, що готовий взяти участь у дебатах із Володимиром Зеленським.

Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні Олімпійський, той погодився.

Пізніше Порошенко закликав кандидата-суперника прийти на дебати на Олімпійський стадіон 14 квітня.

В ефірі програми Свобода слова на ICTV він ще раз дав обіцянку, що прийде на дебати 14 і 19 квітня, аби країна могла свідомо обрати свого президента.

9 квітня. У команді Порошенка наполягають на зустрічі з Зеленським 14 квітня, адже вважають, що проводити дебати 19 квітня занадто пізно.

Спікер штабу Олег Медведєв пояснив, що на наступний день після 19-го – день тиші. За його словами, це не дасть журналістам можливість проаналізувати відповіді кандидатів, а виборцям – осмислити їх.

8 квітня Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із Порошенком на НСК Олімпійський відбудеться 19 квітня.

Зі свого боку, Порошенко анонсував в ефірі українського телеканалу датою проведення дебатів 14 квітня. Дні, про які заявили кандидати, не сходяться.

В НСК Олімпійський заявили, що остаточну вартість проведення дебатів можна буде назвати лише після того, як будуть узгоджені усі аспекти події.

7 квітня Петро Порошенко заявив, що 14 квітня чекає на Володимира Зеленського на НСК Олімпійський для проведення дебатів. При цьому Порошенко зазначив, що запрошує і глядачів, і всі телеканали.

На дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК Олімпійський попередньо доведеться витратити близько 1 мільйона доларів, заявив глава правління Суспільного телебачення Зураб Аласанія.

Він також повідомив, що провів зустріч із представниками штабу Порошенка і планує провести зустріч із командою Зеленського 8 квітня.

5 квітня обидва кандидати пішли здавати аналізи, проте в різних місцях.

Зеленський здавав кров в Eurolab, а Порошенко приїхав на НСК Олімпійський, де у нього взяли аналізи медики з клінік Борис, Медіком, київської міської наркологічної лікарні та державної невідкладної допомоги.

Після забору аналізів Порошенко сказав, що сподівається на кілька турів дебатів.

4 квітня з’явилося відео з відповіддю Петра Порошенка, в якому він пояснив, що правила дебатів прописані в законі про вибори президента, але згоден зустрітися із Зеленським на НСК Олімпійський.

У ЦВК заявили, що подібна подія розцінюватиметься як політична агітація і має проводитися за гроші кандидатів. Згідно із законом, дебати мають проводитися у студії Суспільного.

Проте глава Суспільного Зураб Аласанія заявив, що НСТУ вже почало переговори щодо проведення дебатів на НСК Олімпійський.

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Після відповіді Порошенко Зеленський вирішив запропонувати кандидатуру Юлії Тимошенко в ролі модератора дебатів і дав їй 24 години, аби подумати.

Порошенко також записав відповідь, в якій закликав Зеленського “бути мужиком” і прийти на дебати на стадіон.

До слова, перші результати аналізів кандидата в президенти Петра Порошенка не показали наявності психоактивних речовин.