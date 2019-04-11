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Нагадує Еквілібріум: Порошенко порівняв кампанію Зеленського з фільмом

Петро Порошенко порівняв кампанію кандидата в президенти Володимира Зеленського з сюжетом фільму Еквілібріум.

Нагадує Еквілібріум: Порошенко порівняв кампанію Зеленського з фільмом

Президент України Петро Порошенко на безпековому форумі у Києві заявив, що передвиборча кампанія Володимира Зеленського схожа на сюжет фільму Еквілібріум.

– Віртуальний кандидат звертається до всіх з постановочними, завченими словами і репліками. Тільки звернення з екранів телевізорів і смартфонів. Це дуже нагадує фільм Еквілібріум. Там, в уявному місті жителі можуть бачити свого лідера тільки на великих екранах, – сказав він.

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Порошенко нагадав, що фільму закінчується викриттям. У фіналі з’ясовується, що насправді ніякого лідера не існує.

– Існує тільки його телевізійний образ, за ​​яким ховається група людей з цинічними інтересами, – сказав він.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що прийде на дебати з Володимиром Зеленським на НСК Олімпійський 14 квітня о 14.14.

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