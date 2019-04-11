Українська авіакомпанія SkyUp Airlines тепер літатиме до Парижа й Ніцци (Франція) з Києва та Харкова.

SkyUp відкрила продаж квитків до Франції. Вже 11 квітня з Києва відправиться перший рейс до Парижа (аеропорт Шарль-де-Голль). Графік маршруту: вівторок, четвер та неділя.

Вартість квитка в один бік без багажу – від 2 248 грн.

12 червня стартує другий рейс Київ – Ніцца. Графік: середа і субота. Ціна квитка в один бік без багажу — від 2 917 грн.

У Париж SkyUp літатиме із Харкова. Польоти розпочнуться з 11 червня 2019 року і будуть двічі на тиждень – щовівторка та щоп’ятниці. Ціна – від 2 714 грн.

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До речі, лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення рейсів із Києва до польського Любліна з 30 червня.