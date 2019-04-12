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Факты / Украина

Порошенко и Меркель поддержали “пасхальное перемирие” на Донбассе

Петр Порошенко и Ангела Меркель поддерживают начало “пасхального перемирия” 18 апреля.

Порошенко и Меркель поддержали “пасхальное перемирие” на Донбассе

Петр Порошенко обсудил с Ангелой Меркель вопрос безопасности на Донбассе, в частности введение в опасной зоне “перемирия” на время пасхальных праздников.

Встреча украинского лидера и федерального канцлера Германии состоялась в Берлине.

По словам Порошенко, лидеры поддерживают дату старта “пасхального перемирия” 18 апреля.

– При условии обеспечения его выполнения со стороны Российской Федерации, – подчеркнул Порошенко.

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Меркель в свою очередь выразила поддержку продолжению переговоров в нормандском формате.

– Считаю, что этот формат себя оправдал….

К слову, Порошенко заявил, что в случае своего переизбрания будет работать над скорейшей организацией саммита в нормандском формате.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Администрация Президента

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