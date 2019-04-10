Президент України Петро Порошенко заявив, що у разі свого переобрання працюватиме над якнайшвидшою організацією саміту в нормандському форматі.

Петро Порошенко розповів про свої кроки щодо Росії у разі свого переобрання.

Президент України заявив про те, що незабаром після його переобрання пройде саміт у нормандському форматі.

– Коли я буду переобраний, у перший тиждень має пройти засідання саміту в нормандському форматі, – сказав Порошенко в ефірі на українському радіо в середу.

За його словами, на переговори у нормандському форматі будуть винесені питання звільнення військовополонених Росією українських моряків і реалізація безпекового компоненту мінських домовленостей, зокрема, організації місії ООН на Донбасі.

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Як відомо, інавгурація президента повинна пройти не пізніше 3 червня.

Нагадаємо, у Берліні 11 грудня минулого року відбулася зустріч у нормандському форматі на рівні політичних радників.

Джерело: Радіо НВ