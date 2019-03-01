Соцпакет, безкоштовне житло та премії: як роботодавці борються за українців

Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська, Закарпатська, Чернівецька – від трудової міграції найбільше потерпають прикордонні області. Виїжджають селами. Соцпакет, медична страховка, безкоштовне житло, доїзд, пільгове харчування, вивчення іноземної та навіть премія на оплату комунальних послуг – все це пропонують українцям іноземні підприємства, які відкривають тут свої філії. Вони формують не тільки бюджет, а й місцевий ринок праці, спонукають інших роботодавців облаштовувати комфортні умови та боротися за кожні вільні робочі руки.

22-річний Ярослав скручує за вісім хвилин модуль, який управляє баком двигуна. За зміну виготовляє до 90 штук. Що більше зробить, то вища зарплата. Працює разом із дружиною на німецько-японському підприємстві з виготовлення кабельних мереж для автівок, живуть у селі за 40 кілометрів. Їх, як і решту працівників, на завод привозять безкоштовно.

Зарплата нижча, ніж за кордоном, зате є інші переваги – пенсійні внески та медичне страхування. Одна з працівниць – бореться з онкологією. І кожен курс лікування частково оплачує страхова. Для працівників облаштували спортзал і їдальню, заохочують преміями – за якість, чистоту і продуктивність. А ще – дають гроші на комуналку. Бо із білою зарплатою люди втратили субсидію.

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У Чорткові на 30 тис. жителів, кожен третій – за кордоном. Чортківська філія ТОВ СЕ Борднетце-Україна – основне джерело наповнення місцевого бюджету. Такі заводи вже працюють у Тернополі, Чернівцях і Хмельницькому. У проект вклали 12 млн. євро інвестицій.

У Коломиї на колишній гардинній фабриці тепер шиють чохли для елітних авто – загалом для 140 різних моделей. Перше замовлення було на кількасот виробів, нині сягнуло мільйона. Підприємство – шведське, провідний виробник чохлів у світі. Тканина та обладнання іноземні.

Тут майже півтисячі працівників і підрядників. Зарплата не найвища – але офіційна, швачки отримують 8 тис. гривень. А ще сюди беруть без досвіду, оплачують навчання та навіть курси англійської і пропонують безкоштовне проживання. У Коломиї чотири підприємства з європейськими інвестиціями. Вони формують не тільки бюджет, а й місцевий ринок праці. Стимулюють створювати комфортні умови та боротися за вільні робочі руки. І гарантують зарплату, яка ще не може зупинити трудову міграцію, але вже дає вибір.

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