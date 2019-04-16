За останню добу збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС, при цьому зазнали великих втрат.

Українські військові зі складу операції Об’єднаних сил знищили шістьох окупантів, ще трьох – поранено.

Серед наших втрат немає.

Протягом доби ворог чотири рази застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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Найгарячіше було в районі Авдіївки, Новоселівки Другої, Лебединського, Опитного, Водяного, Невельського та Станиці Луганської.

До слова, вчора українські прикордонники, поліцейські і оперативники СБУ затримали бойовика “ДНР” з позивним Чингіз.

Джерело: Операція об’єднаних сил