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Факты / Украина

У врага большие потери. Силы ООС уничтожили шестерых оккупантов

За последние сутки вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, при этом понесли большие потери.

ЗСУ

Украинские военные из состава операции Объединенных сил уничтожили шестерых оккупантов, еще трое – ранены.

Среди наших потерь нет.

В течение суток враг четыре раза применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Горячее всего было в районе Авдеевки, Новоселовки Второй, Лебединского, Опытного, Водяного, Невельского и Станицы Луганской.

К слову, вчера украинские пограничники, полицейские и оперативники СБУ задержали боевика “ДНР” с позывным Чингиз.

ИсточникОперація об’єднаних сил

Фото: Минобороны

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