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Факти / Україна

Дебати на Суспільному – прямий ефір онлайн

19 квітня на Суспільному телебаченні відбудуться теледебати між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Дебати на Суспільному – прямий ефір онлайн

Передвиборчі дебати Володимира Зеленського і Петра Порошенка відповідно до Закону України, відбудуться 19 квітня у студії Суспільного.

Вони розпочнуться о 21.00.

Таке рішення прийняла ЦВК, оскільки о 19.00 на НСК Олімпійському кандидати в президенти зустрінуться для проведення передвиборчої агітації у формі дебатів.

Участь у дебатах в студії Суспільного підтвердив тільки штаб Петра Порошенка. Представник Володимира Зеленського повідомив, що кандидат не прийде на теледебати.

Факти ICTV слідкуватимуть за відеотрансляцією дебатів на Суспільному телебаченні онлайн.

Дивіться онлайн дебати на Суспільному в прямому ефірі

Читайте: Дебати на Олімпійському – трансляція

Нагадаємо, через проведення дебатів біля НСК Олімпійський 19 квітня буде обмежено рух з 10 до 22.00.

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