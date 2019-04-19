19-го квітня відбулись дебати на Олімпійському. Як пройшов захід, про що говорили кандидати, хто зібрав більше людей, а хто став на коліна – у репортажі Фактів ICTV.

Цього дня чекали всі! Сьогодні, 19 квітня, відбулись дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. І не просто класичні дебати, а дебати на найбільшому стадіоні країни – на НСК Олімпійський.

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Чинний президент та переможець першого туру нарешті зустрілись і вперше висказали один одному свої нарікання. Діалог був гострим, кандидати перекидувались провокаційними питаннями і згадували всі програші опонента.

До останнього моменту навколо цієї події точились суперечки – хто модератор, де розміщувати людей, скільки ставити сцен, хто буде це транслювати.

Зійшлись от на чому. Сцени встановили дві, щоб кожен кандидат був у своїй зоні комфорту. Стадіон розділили на два сектори, щоб прихильники Зеленського і прихильники Порошенка не сварились. Транслювати запросили Суспільне.

Охороняти запросили МВС – було близько 10 тис. правоохоронців.

















На одній сцені і на колінах: як пройшли дебати на Олімпійському / 4 фотографии

Щоб пройти на стадіон, довелось подолати декілька рівнів охорони – вилучали всі підозрілі предмети, символіку кандидатів, скляні та пластикові пляшки, оглядали всі речі.

Модерувати дебати покликали Олену Фроляк з ICTV та Андрія Куликова.

Людей почали запускати о 16:00, щоб всі встигли до 19:00 заповнити трибуни. Поки наповнювався стадіон, на сценах виступали артисти.

На сцену Зеленського, приміром, запросили Артема Пивоварова та Machete.

На сцені чинного президента виборці побачили Kozak system і Тараса Чубая.

З’їхались люди з усіх регіонів – хто власними силами, хто організованим одним з кандидатів транспортом. З очевидною перевагою підтримати Порошенка приїхало більше людей. Люди загортались в прапори України, в руках тримали національну символіку та символіку Європейського союзу.

Попри те, що ведучі закликали до порозуміння, з трибун лунали крики Ганьба.

Встановити дві сцени було явною помилкою організаторів. Часто сцени не могли домовитись між собою – на одній виступали артисти, а на іншій ведучі спілкувались з публікою, на одній ще виступали артисти, а на іншій вже вийшов кандидат.

Втім, кандидати вчасно вирішили закінчити змагання сценами і подолати відстань. Ініціатором виступив Петро Порошенко, який на початку все ж таки перейшов на сцену Володимира Зеленського.

На жаль, цього не змогли зробити його виборці, які залишились біля пустої сцени.

Володимир Зеленський, як і очікували експерти, згадав всі помилки чинного президента за п’ять років – і судову систему, і економіку, і корупцію, і війну на Донбасі.

– Я проста людина, яка прийшла зламати цю систему, – декларував кандидат.

Петро Порошенко, зі свого боку, нагадав як Зеленський ховався під час виборчої кампанії від журналістів, від свого опонента і від українського народу.

Недосвідчений кандидат в президенти, який не зможе керувати воюючою країною – саме так називає президент Зеленського.

Підтримка опонентів була шалена. Майже кожна репліка супроводжувалась оплесками і криками виборців. Дебати перетворились на шоу.

Кандидати обвинувачували один одного у брехні. Зеленський нарікав на корупційних оборудках найближчого оточення президента, його бізнесі у Росії та відносинах з Путіним.

Порошенко ж згадував поїздки Зеленського до Росії, його ухиляння від армії та зв’язки з його партнерами.

– Я держу кулаки, что бы вашего окружения в политике больше не было, – зазначив Зеленський на російській мові, додавши, що всі, хто порушив закон, сядуть за грати.

Втім не тільки на взаємних звинуваченнях будувались дебати. Було і те, що об’єднало кандидатів.

– Я готовий стати на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекалась батька, я готовий стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась чоловіка, – сказав Зеленський.

При чому обидва кандидати стали на коліна перед всіма родичами загиблих військових. Цей зворушливий момент точно не залишиться поза увагою виборців.

60 хвилин пролетіли як мить. Порошенко в черговий раз запросив Володимира Зеленського на Суспільне, де відбудуться дебати о 21:00. Його запрошення залишилось без відповіді.

– Зробимо їх разом, – закінчив Зеленський.

Чинний президент, зі свого боку, підсумував:

– Разом до перемоги, Україно!

Чи були ці традиційні дебати? Ні. Це був скоріше публічний діалог між Зеленським і Порошенком, які обмінялись претензіями один до одного. Позиції ж кандидатів щодо ключових питань, їх бачення країни ми так і не почули.

Але це було масштабно, дещо драматично і точно увійде в історію, і не тільки українську.

Вже після 00:00 починається день тиші, а тому це був останній шанс кандидатів сказати своїм виборцям все, що вони хотіли. Чи стали дебати вирішальними, дізнаємось вже 21 квітня. Нагадаємо, цього дня Факти ICTV о 20:00 вже оприлюднять результати екзит-полів.

Лілія Ященко