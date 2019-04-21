Чинний президент України Петро Порошенко прокоментував перші дані Національного екзит-полу, які свідчать про те, що переможцем другого туру виборів 2019 став Володимир Зеленський.

Після оголошення даних Національного екзит-полу Петро Порошенко увійшов до свого штабу під оплески прибічників. Свій спіч чинний президент почав з подяки.

– Друзі, ви найкращі! Велике спасибі вам! Дорога командо і дорога Україно, ніколи не здавайтеся! Ніколи-ніколи-ніколи! Не здавайся у великому, ані у малому, якщо це не суперечить здоровому глузду.

Цими словами Вінстона Черчилля я керувався завжди. Цими словами я керувався у 2014 році, коли на Україну сунулась путінська орда. Жодна країна у світі не стояла перед такими викликами, які тоді стояли перед Україною.

Ніколи не здавайся – чув я тоді, коли балотувався на вибори у 2019-му році. Чую я це і зараз, коли бачу ці результати екзит-полів. Вони дають мені підставу подзвонити моєму опонентові і привітати його. Зробити це так, як заведено у провідних європейських країнах.

Завжди треба пам’ятати, що завтра настане наступний день і нам треба об’єднатися і боронити Україну. Дорогі громадяни, вже наступного місяця я залишу посаду глави держави. Так вирішила більшість українців, але я не йду з політики, я хочу про це твердо заявити.

Я буду боротися за Україну! Бо наша команда має захистити ці здобутки, які ми маємо, ті принципи, ті цілі, ці очевидні рубежі, на які ми вийшли за ці п’ять років і які поставлені під загрозу.

Наша команда буде захищати зацікавленість у членстві в ЄС та НАТО. Ми можемо отримати надійний захист від Росії, як від країни-агресора. Наша команда буде захищати безвіз. Ми будемо захищати українське військо й українську армію. Ми будемо захищати українську мову, і я точно підпишу закон про мову!

Наша команда буде захищати православну церкву від реваншу, і ми не допустимо цього реваншу. І ми ще очікуємо вибачення за “термос”.

Ще одна важлива річ – вибори пройшли чесно та прозоро.