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Факти / Україна

Рада ухвалила закон про імпічмент президента

Рада підтримала законопроект про імпічмент президента. За нього проголосували 245 нардепів.

Закон про імпічмент

За законопроект про імпічмент президента №1012 проголосували 244 депутати від фракції Слуга народу та 1 позафракційний.

Закон ухвалили без можливості вносити правки.

Читайте: Закон про імпічмент президента – опубліковано повний текст

Законопроект до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. Він передбачає усунення президента з посади в порядку імпічменту лише в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Процедура ініціюється конституційною більшістю.

Ухвалення закону про імпічмент

  • Необхідний крок 83%, 5 votes
    5 votes 83%
    83%
  • Є важливіші питання 17%, 1 vote
    1 vote 17%
    17%
  • Не цікавлюся політикою 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
Всього голосів: 6

У разі внесення до порядку денного питання про ініціювання імпічменту Верховна Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування.

Президент, відповідно до законопроекту, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників.

Після ухвалення Верховною Радою рішення про звинувачення президента парламент повинен звернутися до Конституційного і Верховного судів.

Нагадаємо, раніше депутати Верховної Ради проголосували за зняття депутатської недоторканності.

Фото: Слуга народу

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