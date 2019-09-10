Рада підтримала законопроект про імпічмент президента. За нього проголосували 245 нардепів.

За законопроект про імпічмент президента №1012 проголосували 244 депутати від фракції Слуга народу та 1 позафракційний.

Закон ухвалили без можливості вносити правки.

Читайте: Закон про імпічмент президента – опубліковано повний текст

Законопроект до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. Він передбачає усунення президента з посади в порядку імпічменту лише в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Процедура ініціюється конституційною більшістю.

Ухвалення закону про імпічмент Необхідний крок 83%, 5 votes 5 votes 83% 83%

Є важливіші питання 17%, 1 vote 1 vote 17% 17%

Не цікавлюся політикою 0%, 0 votes 0 votes 0% Всього голосів: 6 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

У разі внесення до порядку денного питання про ініціювання імпічменту Верховна Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування.

Президент, відповідно до законопроекту, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників.

Після ухвалення Верховною Радою рішення про звинувачення президента парламент повинен звернутися до Конституційного і Верховного судів.

Нагадаємо, раніше депутати Верховної Ради проголосували за зняття депутатської недоторканності.

Фото: Слуга народу