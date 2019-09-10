Рада підтримала законопроект про імпічмент президента. За нього проголосували 245 нардепів.
За законопроект про імпічмент президента №1012 проголосували 244 депутати від фракції Слуга народу та 1 позафракційний.
Закон ухвалили без можливості вносити правки.
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Законопроект до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. Він передбачає усунення президента з посади в порядку імпічменту лише в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Процедура ініціюється конституційною більшістю.
Ухвалення закону про імпічмент
- Необхідний крок 83%, 5 votes5 votes 83%83%
- Є важливіші питання 17%, 1 vote1 vote 17%17%
- Не цікавлюся політикою 0%, 0 votes0 votes0%
У разі внесення до порядку денного питання про ініціювання імпічменту Верховна Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування.
Президент, відповідно до законопроекту, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників.
Після ухвалення Верховною Радою рішення про звинувачення президента парламент повинен звернутися до Конституційного і Верховного судів.
Нагадаємо, раніше депутати Верховної Ради проголосували за зняття депутатської недоторканності.
Фото: Слуга народу