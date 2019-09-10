Закон об импичменте президента поддержали 245 народных депутатов. Что такое импичмент и какая у него процедура разобрались Факты ICTV.
Верховная Рада поддержала закон об импичменте президента №1012. Его приняли без возможности вносить правки.
Принятие закона об импичменте
- Необходимый шаг 58%, 14 голосов14 голосов 58%58%
- Есть более важные вопросы 33%, 8 голосов8 голосов 33%33%
- Не интересуюсь политикой 8%, 2 голоса2 голоса 8%8%
Что такое импичмент президента
В статье 111 Конституции Украины импичмент определяется как особая процедура привлечения к ответственности президента, объединяющая юридическую, уголовную и конституционную ответственность.
Она означает осуждение президента, досрочное прекращение полномочий и отстранение от должности.
Основанием для импичмента является государственная измена или любое другое преступление, подпадающие под действие уголовного закона.
Вопрос о смещении президента в порядке импичмента инициируется конституционным большинством в Верховной Раде.
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Процедура импичмента
Процедурой импичмента предусмотрено создание специальной временной следственной комиссии, в которую входят специальные прокурор и следователи.
Выводы этой комиссии рассматриваются на заседании Верховной Рады.
Для принятия решения об импичменте необходимы голоса не менее 300 нардепов.
Далее Конституционный суд выносит заключение о соблюдении конституционности процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте.
И только после этого Верховный Суд Украины подтверждает наличие госизмены или другого преступления в действиях главы государства.
Далее – голосование в Раде. Для объявления импичмента необходимо не менее 337 голосов (это три четверти состава парламента).
В случае принятия импичмента, исполнять обязанности президента должен глава Верховной Рады.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный текст закона об импичменте.
Фото: Слуга народа