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Факты / Украина / Политика

Что такое импичмент президента: условия и процедура

Закон об импичменте президента поддержали 245 народных депутатов. Что такое импичмент и какая у него процедура разобрались Факты ICTV.

Імпічмент

Верховная Рада поддержала закон об импичменте президента №1012. Его приняли без возможности вносить правки.

Принятие закона об импичменте

  • Необходимый шаг 58%, 14 голосов
    14 голосов 58%
    58%
  • Есть более важные вопросы 33%, 8 голосов
    8 голосов 33%
    33%
  • Не интересуюсь политикой 8%, 2 голоса
    2 голоса 8%
    8%
Всего голосов: 24

Что такое импичмент президента

В статье 111 Конституции Украины импичмент определяется как особая процедура привлечения к ответственности президента, объединяющая юридическую, уголовную и конституционную ответственность.

Она означает осуждение президента, досрочное прекращение полномочий и отстранение от должности.

Основанием для импичмента является государственная измена или любое другое преступление, подпадающие под действие уголовного закона.

Вопрос о смещении президента в порядке импичмента инициируется конституционным большинством в Верховной Раде.

Читайте: Рада приняла закон об импичменте президента

Процедура импичмента

Процедурой импичмента предусмотрено создание специальной временной следственной комиссии, в которую входят специальные прокурор и следователи.

Выводы этой комиссии рассматриваются на заседании Верховной Рады.

Для принятия решения об импичменте необходимы голоса не менее 300 нардепов.

Далее Конституционный суд выносит заключение о соблюдении конституционности процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте.

И только после этого Верховный Суд Украины подтверждает наличие госизмены или другого преступления в действиях главы государства.

Далее – голосование в Раде. Для объявления импичмента необходимо не менее 337 голосов (это три четверти состава парламента).

В случае принятия импичмента, исполнять обязанности президента должен  глава Верховной Рады.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный текст закона об импичменте.

Фото: Слуга народа

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