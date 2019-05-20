Володимир Зеленський прийняв повноваження верховного головнокомандувача ЗСУ.

Володимир Зеленський підписав свій перший указ на посаді президента.

Лідер держави своїм указом прийняв повноваження верховного головнокомандувача Збройних сил України.

– У зв’язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, — сказано у документі.

Читайте: Зеленський повинен негайно внести кандидатуру нового прем’єра – Гройсман

Як відомо, 20 травня у Верховній Раді України відбулася інавгурація Володимира Зеленського.