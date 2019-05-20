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Перший указ президента Зеленського

Володимир Зеленський прийняв повноваження верховного головнокомандувача ЗСУ.

Перший указ президента Зеленського

Володимир Зеленський підписав свій перший указ на посаді президента.

Лідер держави своїм указом прийняв повноваження верховного головнокомандувача Збройних сил України.

– У зв’язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, — сказано у документі.

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Як відомо, 20 травня у Верховній Раді України відбулася інавгурація Володимира Зеленського.

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