Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що не планує подавати у відставку.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що у неї немає планів щодо звільнення з посади.

– Працюємо далі. Рішення про відставку уряду залишається у компетенції прем’єр-міністра, – сказала Супрун.

За її словами, трансформація системи охорони здоров’я вже почалася і вона здійснюється успішно.

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До слова, Степан Полторак заявив, що поважає право президента Володимира Зеленського обрати кандидатуру міністра оборони, а тому подає у відставку.