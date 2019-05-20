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Факти / Україна / Політика

Партія Голос готова підтримувати Володимира Зеленського

Святослав Вакарчук розповів про основні напрямки політики партії Голос, яка візьме участь у майбутніх парламентських виборах.

Партія Голос готова підтримувати Володимира Зеленського

Під час прямого ефіру Свободи слова на ICTV відомий український музикант і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів про основні принципи та напрямки, в яких буде рухатися його нова політична сила Голос.

– Є три принципи нової політики для нас. Стара політика належала олігархам і, я вважаю, що це зневага до українського народу, що декілька людей мають доступ до годівниці і говорять, що нам всім робити.

Друге, це нова політика — зробити так, щоб новий президент був підзвітний виборцям. Третя річ – ставити державні інтереси вище, ніж власні, корпоративні, фінансові.

Нова політика – це не сліпа віра в президента, а це поняття, що треба зробити так, щоб новий президент був підзвітним людям і виборцям. В цьому сенсі ми готові підтримувати президента у всіх його позитивних реформах. Більше того, підштовхувати його і пропонувати ще більш радикальні реформи. Але раптом він буде зраджувати інтереси суспільства, то ми змусимо його відповідати перед виборцями.

Для нас основним має бути добробут людей. Державні інтереси – понад усе. Все дуже просто.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Святослав Вакарчук презентував свою політичну партію.

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