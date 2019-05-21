Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що МОЗ продовжує працювати у штатному режимі.
Уляна Супрун сказала, що їй “до статусу в.о. не звикати”.
– Події зараз розвиватимуться, як лавина, тому рекомендуємо всім менше читати новин і перейматись. Підкоригуємо наші плани та обов’язково про них повідомимо, – написала вона.
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Нагадаємо, вчора Гройсман заявив, що подасть у відставку в середу, 22 травня.
Раніше президент Володимир Зеленський запропонував уряду піти у відставку.
Джерело: Уляна Супрун
Фото: МОЗ
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