Президент України Володимир Зеленський проситиме парламент провести позачергове засідання, щоб затвердити зміни у виборчому законодавстві.

Володимир Зеленський хоче просити Верховну Раду провести позачергове засідання для затверждення змін у виборчому законодавстві.

За словами першого віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко, таку ініціативу він висловив під час консультацій з головами фракцій.

Всі політичні партії та фракції визначатимуться.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні проводить консультації з головами фракцій щодо розпуску парламенту.

Раніше під час церемонії інавгурації він заявив, що розпускає парламент.