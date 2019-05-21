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Зеленський пропонує змінити виборче законодавство на позачерговому засіданні Ради

Президент України Володимир Зеленський проситиме парламент провести позачергове засідання, щоб затвердити зміни у виборчому законодавстві.

Зеленський пропонує змінити виборче законодавство на позачерговому засіданні Ради

Володимир Зеленський хоче просити Верховну Раду провести позачергове засідання для затверждення змін у виборчому законодавстві.

За словами першого віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко, таку ініціативу він висловив під час консультацій з головами фракцій.

Всі політичні партії та фракції визначатимуться.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні проводить консультації з головами фракцій щодо розпуску парламенту.

Раніше під час церемонії інавгурації він заявив, що розпускає парламент.

Фото: Адміністрація Президента

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