Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба Руслана Хомчака.
Руслан Хомчак, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба, родился в Ровно.
Биография Руслана Хомчака
Окончил Московское высшее военное командное училище.
Проходил службу в ГДР, а после в Белорусском Краснознаменном военном округе.
На протяжении семи лет служил в 24-й отдельной механизированной бригаде в городе Яворов во Львовской области.
После окончания Национальной академии обороны Украины вернулся в эту же бригаду, но уже начальником штаба.
Четыре года был командиром 300-го отдельного механизированного полка в Черновцах.
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В апреле 2005 года возглавил 72-ю отдельную механизированную бригаду в Белой Церкви Киевской области.
С 2009 года — начальник штаба 8-го армейского корпуса.
В мае 2012 года был назначен на должность командира 6-го армейского корпуса.
В ноябре 2013 года 6-й армейский корпус был переформирован в командование Юг и Хомчак стал исполняющим обязанности командира. Также в это время он возглавлял Днепропетровский гарнизон.
Во время войны на Донбассе занимал должность командующего сектора Б сил АТО и возглавлял операцию по взятию Иловайска.
С 2016 года являлся первым заместителем командующего Сухопутными войсками Украины.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба.