Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба Руслана Хомчака.

Руслан Хомчак, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба, родился в Ровно.

Биография Руслана Хомчака

Окончил Московское высшее военное командное училище.

Проходил службу в ГДР, а после в Белорусском Краснознаменном военном округе.

На протяжении семи лет служил в 24-й отдельной механизированной бригаде в городе Яворов во Львовской области.

После окончания Национальной академии обороны Украины вернулся в эту же бригаду, но уже начальником штаба.

Четыре года был командиром 300-го отдельного механизированного полка в Черновцах.

Читайте: Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы

В апреле 2005 года возглавил 72-ю отдельную механизированную бригаду в Белой Церкви Киевской области.

С 2009 года — начальник штаба 8-го армейского корпуса.

В мае 2012 года был назначен на должность командира 6-го армейского корпуса.

В ноябре 2013 года 6-й армейский корпус был переформирован в командование Юг и Хомчак стал исполняющим обязанности командира. Также в это время он возглавлял Днепропетровский гарнизон.

Во время войны на Донбассе занимал должность командующего сектора Б сил АТО и возглавлял операцию по взятию Иловайска.

С 2016 года являлся первым заместителем командующего Сухопутными войсками Украины.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба.