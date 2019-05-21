PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Україні дозволили зводити будівлі висотою до 150 м

В Україні дозволили будувати будівлі висотою до 150 м. Раніше діяло обмеження до 100 м.

В Україні дозволили зводити будівлі висотою до 150 м

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ затвердило нові державні будівельні норми.

Згідно з ними громадські будівлі дозволили будувати до 150 м, раніше діяло обмеження до 100 м.

Читайте: Кличко у штаб-квартирі ЮНЕСКО обговорив будівництво пішохідного мосту в Києві

– Зараз у чинних нормах максимальна висота, за якою дозволяється проектувати висотні житлові та громадські будівлі, складає 100 м. Для громадських будівель ми пропонуємо підвищити її до 150 м для можливості реалізації сучасних та цікавих рішень у висотному будівництві, – зазначив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

До речі, Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Фото: kievblog

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кондиціонер з моря і спортзал просто неба! Інноваційний район у Копенгагені
В Україні скасували обмеження у висоті для торговельних залів
Skoda відмовилася будувати завод в Україні
В Україні ліфти з’являться в чотириповерхових будинках
Як обрати квартиру в новобудові: де краще і ціни
Обірвалося альпіністське спорядження: на будівництві у Києві загинув робітник
Для перепланування квартири не потрібен дозвіл
Затверджено нові державні будівельні норми – Зубко
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка