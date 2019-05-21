В Україні дозволили будувати будівлі висотою до 150 м. Раніше діяло обмеження до 100 м.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ затвердило нові державні будівельні норми.

Згідно з ними громадські будівлі дозволили будувати до 150 м, раніше діяло обмеження до 100 м.

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– Зараз у чинних нормах максимальна висота, за якою дозволяється проектувати висотні житлові та громадські будівлі, складає 100 м. Для громадських будівель ми пропонуємо підвищити її до 150 м для можливості реалізації сучасних та цікавих рішень у висотному будівництві, – зазначив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

До речі, Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Фото: kievblog