PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Коли в Україні парламентські вибори

Позачергові парламентські вибори повинні пройти в період 60 днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Коли в Україні парламентські вибори

Позачергові вибори до Верховної Ради України відповідно до статті 77 Конституції призначаються президентом і проводяться в період 60 днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Читайте: Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради

До слова, парламентські вибори в Україні повинні були відбутися 27 жовтня 2019 року відповідно до закону про вибори народних депутатів України.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський розпустив Раду та призначив позачергові вибори
Дострокові вибори: кому вигідно змінювати виборче законодавство
Зустріч Зеленського з лідерами фракцій: 5 ключових моментів
Відставка Гроймана: хто може стати наступним прем’єр-міністром
Радник Зеленського назвав ймовірну дату перевиборів – 21 липня
Позачергові вибори відбудуться 21 або 28 липня
Інавгурація Зеленського: підтримка суспільства і потужний удар по владі
Розпуск Верховної Ради – реакція ЄС
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка