Позачергові парламентські вибори повинні пройти в період 60 днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Позачергові вибори до Верховної Ради України відповідно до статті 77 Конституції призначаються президентом і проводяться в період 60 днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

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До слова, парламентські вибори в Україні повинні були відбутися 27 жовтня 2019 року відповідно до закону про вибори народних депутатів України.