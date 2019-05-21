Володимир Зеленський просить, щоб Андрій Парубій скликав позачергове засідання Ради для ухвалення змін до закону про вибори.

Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням скликати нардепів на позачергове засідання 22 травня.

– Прошу голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів, – йдеться у дописі.

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Зеленський також виклав знімок документа.

Пізніше Парубій видав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на середу, 22 травня, на 12.00.

Нагадаємо, Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори.