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Зеленський просить Парубія скликати позачергове засідання Ради (ДОКУМЕНТ)

Володимир Зеленський просить, щоб Андрій Парубій скликав позачергове засідання Ради для ухвалення змін до закону про вибори.

Зеленський просить Парубія скликати позачергове засідання Ради (ДОКУМЕНТ)

Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням скликати нардепів на позачергове засідання 22 травня.

– Прошу голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів, – йдеться у дописі.

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Зеленський також виклав знімок документа.

Пізніше Парубій видав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на середу, 22 травня, на 12.00.

Нагадаємо, Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори.

Фото: Dreamstime

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