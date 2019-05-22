Представник президента України Володимира Зеленського Руслан Стефанчук розповів про ідеологію партії Слуга народу.

В основі ідеології партії Слуга народу лежить лібертаріанство, заявив представник президента України Володимира Зеленського Руслан Стефанчук.

– Ми з цього почали формувати наші з ним відносини – ліберальна модель економіки, ліберальна модель відносин з відповідними національними особливостями, – розповів Стефанчук.

Лібертаріанство – набір політичних філософій і рухів, які підтримують свободу як основний принцип. Лібертаріанці прагнуть максимізувати політичну свободу та автономію, спираючись на свободу вибору, добровільне об’єднання, індивідуальне судження і право власності.

За його словами, основна місія партії – зламати систему і запропонувати нову модель економіки, де держава стає сервісом, який пропонує іншу якість послуг, що надаються, запускає приватні ініціативи в усі сфери, де існує судовий захист будь-якої ініціативи і хороший інвестиційний клімат.

Читайте: Призначення Зеленського: хто увійшов у список

– Ми боремося за те, що пропонуємо нову модель відносин в Україні. Стоїть питання, щоб запропонувати нову якість політики – відкритої, відповідальної і зрозумілою. Тут ми використовуємо речі, про які говоримо – і діджиталізація, і відкрите суспільство, – зазначив Стефанчук.

Також він заявив, що партія займеться систематизацією законодавства. Також плануться скасувати систему петицій, та забезпечити народ правом вето за допомогою IT-технологій.

– Для цього достатньо кожну бабусю в селі забезпечити смартфонами, – заявив Стефанчук.

Він додав, що забезпечити мобільного технікою виборців за рахунок держбюджету вигідніше, ніж проводити паперові процедури голосування.

Формування партійних списків, за його словами, ще не обговорювалося, але є принцип, який застосовувався для голів обласних державних адміністрацій.

Раніше Факти ICTV писали, що наступного тижня президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією МВФ.