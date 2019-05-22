Наступного тижня президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією МВФ.

Володимир Зеленський зустрінеться з місією МВФ наступного тижня.

– Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка перебуває в Києві. Зустріч відбудеться наступного тижня, як і було заплановано, – йдеться у повідомленні.

Наразі представники місії проводять зустрічі з урядовцями.

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До речі, міністр Кабміну Олександр Саєнко заявив, що місія МВФ за програмою співпраці stand by може достроково припинити роботу в Україні через заяву Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і відставку Кабміну.