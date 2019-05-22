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Факти / Україна

Указ про розпуск Ради оскаржать у Конституційному Суді – Парубій

Народні депутати планують оскаржити у Конституційному Суді указ президента щодо розпуску Верховної Ради.

Указ про розпуск Ради оскаржать у Конституційному Суді – Парубій

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що народні депутати планують оскаржити указ президента Володимира Зеленського щодо розпуску парламенту.

За його словами, причиною розпуску Верховної Ради Зеленський назвав відсутність коаліції.

Парубій заявив, що вважає рішення неконституційним, оскільки серед повноважень президента немає визначення наявності або відсутності коаліції у парламенті.

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Він вважає, що зараз народні депутати мають сформувати коаліцію протягом 30 днів.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради.

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