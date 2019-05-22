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Факты / Украина

Указ о роспуске Рады обжалуют в Конституционном Суде – Парубий

Народные депутаты планируют обжаловать в Конституционном Суде указ президента о роспуске Верховной Рады.

Указ о роспуске Рады обжалуют в Конституционном Суде – Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что народные депутаты планируют обжаловать указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

По его словам, причиной роспуска Верховной Рады Зеленский назвал отсутствие коалиции.

Парубий заявил, что считает решение неконституционным, поскольку среди полномочий президента нет определения наличия или отсутствия коалиции в парламенте.

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Он считает, что сейчас народные депутаты должны сформировать коалицию в течение 30 дней.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады.

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