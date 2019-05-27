У команді президента України Володмира Зеленського запропонували низку законопроектів. Факти ICTV розібралися у суті цих законодавчих документів, що вони пропонують.

22 травня позачергове засідання Верховної Ради закінчилося без прийняття законопроектів Зеленського. Президент пропонував внести зміни до виборчого законодавства. Законопроект №10319 передбачає запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар’єру до 3%.

Також Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського щодо публічних закупівель під час виборчого процесу (№10317).

27 травня команда президента України закликала нардепів розглянути і прийняти у першу чергу законопроекти про недоторканність парламентаріїв, про незаконне збагачення і виборчий кодекс.

Що передбачає кожен з них – далі у матеріалі.

Законопроект про недоторканність нардепів

Законопроект передбачає виключення зі статті 80 Конституції норми про те, що народні депутати не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Головний посил закону – всі мають бути рівними перед законом, ніхто не може ховатися за імунітетом.

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Законопроект про незаконне збагачення

Цей законопроект передбачає відповідальність за незаконне збагачення.

– У нас є новий концепт, він дозволяє в тому числі реагувати на незаконно нажиті статки, які були нажиті до набуття чинності закону, – прокоментував законопроект заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

Проте про яку саме відповідальність йде мова поки не зрозуміло.

Законопроект щодо публічних закупівель

Законопроект №10317 Про внесення змін до закону України Про державні закупівлі щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу визначений президентом як невідкладний.

– Прийняття законопроекту дозволить законодавчо врегулювати питання своєчасної закупівлі товарів і послуг для підготовки і проведення виборів в Україні, а також забезпечить однозначне застосування норм законів про вибори та усунення їх неточностей у частині здійснення виборчими комісіями закупівель зазначених товарів і послуг, – сказано у пояснювальній записці до документа.

До речі, раніше у команді Зеленського пояснили рішення внести законопроект із закритими списками відсутністю часу на якісне та швидке прийняття відкритих списків.

Варто додати, що законопроект про імпічмент президента України вже підготовлений. Після фінальних правок його представлять на обговорення публіки і тільки після цього подадуть на розгляд парламенту.