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Донбас, дефолт і ринок землі: 10 тез із прес-конференції партії Зеленського

Партія Слуга народу представила своє керівництво та розповіла, де братиме кошти на передвиборну кампанію.

Донбас, дефолт і ринок землі: 10 тез із прес-конференції партії Зеленського

Партія Слуга народу в понеділок, 27 травня, зібрала прес-конференцію, на якій представила своє керівництво і висловила свою позицію щодо деяких важливих законопроектів.

Факти ICTV пропонують вашій увазі 10 головних тез, які озвучили лідери партії Слуга народу.

Партія Слуга народу на виборах

  • Головою партії Слуга народу став Дмитро Разумков, керівником виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, керівником діджитал напрямку – Михайло Федоров.
  • Програма партії Слуга народу ще знаходиться на етапі розробки і буде затверджена на з’їзді.
  • Першу п’ятірку партійного списку представлять під час першого етапу з’їзду політсили, який намічений на 8 червня.
  • Партія запускає відбір майбутніх кандидатів у свої списки, від яких вимагається подати анкету, концепти своїх законопроектів і на співбесіді висловити своє бачення роботи у комітетах Ради.
  • У діяльності партії зможуть взяти участь і ті люди, які не хочуть ставати кандидатами у мажоритарних округах. Для цього вводиться нове поняття, яке називається “учасник партії”.
  • Передвиборна кампанія фінансуватиметься за рахунок коштів великої кількості фізичних і юридичних осіб, які будуть жертвувати невеликі суми.

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Позиція партії

Володимир Зеленський отримає від партії повну підтримку усіх своїх ініціатив, з якими він ішов на вибори президента.

У партії Слуга народу поки не готові сказати, як будуть голосувати за закон Про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

У політичній партії Слуга народу виступають за відкриття ринку землі, проте відзначають, що сформують остаточну позицію на з’їзді.

Дмитро Разумков не підтримує ідею про оголошення дефолту в Україні.

– Я думаю, у сьогоднішніх умовах це малоефективний шлях, і навряд чи Україна зможе по ньому піти.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали усі перші кадрові призначення Зеленського.

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