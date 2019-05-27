Партія Слуга народу представила своє керівництво та розповіла, де братиме кошти на передвиборну кампанію.

Партія Слуга народу в понеділок, 27 травня, зібрала прес-конференцію, на якій представила своє керівництво і висловила свою позицію щодо деяких важливих законопроектів.

Факти ICTV пропонують вашій увазі 10 головних тез, які озвучили лідери партії Слуга народу.

Партія Слуга народу на виборах

Головою партії Слуга народу став Дмитро Разумков, керівником виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, керівником діджитал напрямку – Михайло Федоров.

Програма партії Слуга народу ще знаходиться на етапі розробки і буде затверджена на з’їзді.

Першу п’ятірку партійного списку представлять під час першого етапу з’їзду політсили, який намічений на 8 червня.

Партія запускає відбір майбутніх кандидатів у свої списки, від яких вимагається подати анкету, концепти своїх законопроектів і на співбесіді висловити своє бачення роботи у комітетах Ради.

У діяльності партії зможуть взяти участь і ті люди, які не хочуть ставати кандидатами у мажоритарних округах. Для цього вводиться нове поняття, яке називається “учасник партії”.

Передвиборна кампанія фінансуватиметься за рахунок коштів великої кількості фізичних і юридичних осіб, які будуть жертвувати невеликі суми.

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Позиція партії

Володимир Зеленський отримає від партії повну підтримку усіх своїх ініціатив, з якими він ішов на вибори президента.

У партії Слуга народу поки не готові сказати, як будуть голосувати за закон Про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

У політичній партії Слуга народу виступають за відкриття ринку землі, проте відзначають, що сформують остаточну позицію на з’їзді.

Дмитро Разумков не підтримує ідею про оголошення дефолту в Україні.

– Я думаю, у сьогоднішніх умовах це малоефективний шлях, і навряд чи Україна зможе по ньому піти.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали усі перші кадрові призначення Зеленського.