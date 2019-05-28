У мережі з’явилося відео, як президент Володимир Зеленський відвідує позиції українських військових у зоні ООС на Донбасі.

Володимир Зеленський вчора, 27 травня, вперше відвідав передову як президент України.

Глава держави побував на Луганщині – на позиціях військових у Станиці Луганській та Щасті.

Він перевірив, в яких умовах вони живуть, чим харчуються, а також – забезпечення технікою, житлом і соцпакетом.

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До слова, раніше новий начальник Генштабу Руслан Хомчак розповів про реформу армії.

Джерело: Команда Зеленського