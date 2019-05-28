PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський на передовій: відеокадри із зони ООС

У мережі з’явилося відео, як президент Володимир Зеленський відвідує  позиції українських військових у зоні ООС на Донбасі.

Зеленський на передовій

Володимир Зеленський вчора, 27 травня, вперше відвідав передову як президент України.

Глава держави побував на Луганщині – на позиціях військових у Станиці Луганській та Щасті.

Він перевірив, в яких умовах вони живуть, чим харчуються, а також – забезпечення технікою, житлом і соцпакетом.

Читайте: Законопроекти Зеленського: що пропонує президент і що це змінить

До слова, раніше новий начальник Генштабу Руслан Хомчак розповів про реформу армії.

Джерело: Команда Зеленського

Фото: Адміністрація Президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Саакашвілі повертається: чому Зеленський відновив громадянство
Призначення Зеленського: хто отримав ключові посади та хто на черзі
Призначення Зеленського: хто увійшов у список
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України
У Зеленського розповіли, як ухвалюватимуть нові закони
За 400 метрів від противника: Зеленський побував на передовій на Луганщині
Законопроекти Зеленського: що пропонує президент і що це змінить
Законність розпуску парламенту та коаліція: дискусії на погоджувальній раді ВР
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка