Коли і як можна подати апеляцію щодо результатів ЗНО 2019 і процедури його проведення – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019 стартувала у вівторок, 21 травня.

Підстави для подання апеляції

Коли є порушення під час проведення ЗНО.

Якщо ви не погоджуєтеся з оприлюдненими результатами ЗНО.

Коли оскаржуєте анулювання результатів.

Заяву щодо порушення процедури проведення ЗНО розглядає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти. Скаргу треба подати протягом трьох робочих днів.

Заяву щодо оскарження результатів ЗНО подають до Українського центру протягом п’яти днів з моменту отримання результатів. Апеляційна комісія розглядає заяву протягом 15 календарних днів.

Апеляційну заяву краще надсилати рекомендованим листом за адресою: вул. Володимира Винниченка 5, м. Київ, 04053 (із поміткою Апеляційна комісія УЦОЯО).

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Комісія може задовольнити або відхилити заяву про відновлення анульованого результату чи перерахунку наявного.

Визначений раніше результат може бути зменшений, щоб уникнути цього, варто завантажити скан-копію бланків відповідей та об’єктивно оцінити результат виконання тесту.

Скан-копії бланків будуть розміщені на інформаційних сторінках після оголошення результатів з певного предмета.

Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії буде розміщена на сайті УЦОЯО.

Нагадаємо, тепер учасники ЗНО можуть отримувати на свій смартфон розклад, адреси пунктів, а також результати тестування. Для них створено мобільний додаток Моє ЗНО, який просто треба завантажити на телефон.