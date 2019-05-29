Літак із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приземлився в аеропорту Бориспіль.

Міхеіл Саакашвілі прилетів до Києва з Варшави.

Зустрічають політика в аеропорту з хлібом-сіллю та українськими піснями.

Саакашвілі веде стрім свого повернення в Україну.

Самого політика важко вгледіти через велику кількість журналістів та камер.

Перед цим консул України видала йому у посольстві у Варшаві Посвідчення особи на повернення в Україну.

Партія Саакашвілі Рух нових сил братиме участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

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Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким повернув громадянство України Міхеілу Саакашвілі.

Фото: Mikheil Saakashvili