Літак із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приземлився в аеропорту Бориспіль.
Міхеіл Саакашвілі прилетів до Києва з Варшави.
Зустрічають політика в аеропорту з хлібом-сіллю та українськими піснями.
Саакашвілі веде стрім свого повернення в Україну.
Самого політика важко вгледіти через велику кількість журналістів та камер.
Перед цим консул України видала йому у посольстві у Варшаві Посвідчення особи на повернення в Україну.
Партія Саакашвілі Рух нових сил братиме участь у дострокових виборах до Верховної Ради.
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Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким повернув громадянство України Міхеілу Саакашвілі.
Фото: Mikheil Saakashvili
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