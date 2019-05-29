Партія Міхеіла Саакашвілі Рух нових сил піде на вибори до Верховної Ради.

Партія екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі Рух нових сил братиме участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

Про це заявив один із лідерів політсили Давид Сакварелідзе.

За його словами, партія має легітимне право піти на вибори і відстоювати свою філософію і проекти.

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Також Сакварелідзе заявив, що у політсилі Саакашвілі підтримують рішення новообраного президента України Володимира Зеленського розпустити парламент.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким повернув громадянство України Міхеілу Саакашвілі.

Фото: Давид Сакварелідзе