Партія Міхеіла Саакашвілі Рух нових сил піде на вибори до Верховної Ради.
Партія екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі Рух нових сил братиме участь у дострокових виборах до Верховної Ради.
Про це заявив один із лідерів політсили Давид Сакварелідзе.
За його словами, партія має легітимне право піти на вибори і відстоювати свою філософію і проекти.
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Також Сакварелідзе заявив, що у політсилі Саакашвілі підтримують рішення новообраного президента України Володимира Зеленського розпустити парламент.
Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким повернув громадянство України Міхеілу Саакашвілі.
Фото: Давид Сакварелідзе
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